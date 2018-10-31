HABER

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 20 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Afganistan'da askeri helikopter düştü: 20 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah eyaletinde üst düzey yetkilileri taşıyan askeri bir helikopter düştü.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin, dağlık Anar Dara bölgesinden kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü, kazada helikopterdeki 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Herat vilayetine gitmesi planlanan helikopterde, Afganistan'ın batı bölgesi komutan yardımcısı ve Farah il genel meclisi başkanının da bulunduğu belirtildi.

PARTNER Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası! Kulübeler, barlar, genelevler... Burası dünyanın en kalabalık adası!
Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı varSon dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Kanyondaki çöpleri görünce eğitimi kesip temizlik yaptılarKanyondaki çöpleri görünce eğitimi kesip temizlik yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan askeri bir helikopter düştü

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Ünlü oyuncu Altan Gördüm CHP'den aday olmaya hazırlanıyor!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık tekrar gözaltına alındı!

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü? Tülin Özen ayrıldı mı? Ufak Tefek Cinayetler 39. son bölüm final sahnesi izle

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

Özge Özpirinçci kendi dizisi Kadın'ı izlerken gözyaşlarına boğuldu! 'Siz ne yapıyorsunuz be!

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

HSK kararnamesi Resmi gazete'de yayımlandı! 2 binden fazla atama yapıldı

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Çoğunluğu Suriyelilerden oluşan grup, genç bir kıza toplu tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Kemer Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 20 kişi için gözaltı kararı

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Son dakika! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

Tunceli'de donarak şehit olan iki askere hakaret etmişti... Yakalandı!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Antalya'da 4 yıldızlı otelde yangın!

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

Suudi başsavcı gece yarısı MİT'i ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.