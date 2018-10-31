Afganistan'da askeri helikopter düştü: 20 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah eyaletinde üst düzey yetkilileri taşıyan askeri bir helikopter düştü.
Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehdi, helikopterin, dağlık Anar Dara bölgesinden kalktıktan kısa bir süre sonra kötü hava koşulları nedeniyle düştüğünü, kazada helikopterdeki 20 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Herat vilayetine gitmesi planlanan helikopterde, Afganistan'ın batı bölgesi komutan yardımcısı ve Farah il genel meclisi başkanının da bulunduğu belirtildi.
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