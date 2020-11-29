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Afganistan'da Askeri Üsse Bombalı Saldırı

29.11.2020 13:39 | Son Güncelleme:
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Afganistan'da Askeri Üsse Bombalı Saldırı

Afganistan’ın Gazni eyaletinde bir askeri üsse bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 30 askerin hayatını kaybettiği belirtildi

Afganistan’ın Gazni eyaletinde bir askeri üsse bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 30 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgedeki sağlık kurumlarının yöneticisi Baz Muhammed Hemat, Amerika’nın Sesi’ne, saldırıda en az 21 askerin de yaralandığı bilgisini verdi.

Saldırıya uğrayan askeri üste Afganistan Ordusu’na bağlı özel kuvvetlerin bulunduğu belirtiliyor.

Öte yandan Zabul bölgesinde düzenlenen bir başka bombalı saldırıda da en az 3 kişi hayatını kaybederken 20’den fazla kişi de yaralandı. Saldırıda bölge yöneticisi Atta Han Hakbayan’ın hedef alındığı, ölenlerin arasında Hakbayan’ın korumalarının da bulunduğu ifade edildi.

Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı. Afganistan’da son haftalarda saldırılarda artış gözleniyor.

Bir süre önce Amerika ve Taleban arasında, bölgeden Amerika askerlerinin çekilmesi buna karşın Taleban’ın da terör örgütlerinin Afganistan’da yuvalanmasına izin vermemesi karşılığında bir anlaşma imzalanmıştı.

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