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Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2019 14:10 | Son Güncelleme

Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki askeri üsse düzenlenen bombalı saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.

Mayvand İlçe Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Eşref Vatandost, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, askeri üssün altına kazdığı tünele yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan askerlerin sayısının 35 olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kandahar

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