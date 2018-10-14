Afganistan'da Askeri Üsse Saldırı

Afganistan’ın batısında bir askeri üsse saldırı düzenleyen Taleban 17 Afgan askerini öldürdü ve 11’ini esir aldı. Dört askerse yaralandı.

Cumartesi gece geç saatlerde başlayan saldırı Pazar sabahı da devam etti. Bölge şefi Pusht Rod, Taleban’ın ayrıca yakındaki iki kontrol noktasını da bastığını ve buralardaki silah ve cephaneliğe el koyduğunu bildirdi.

Vilayet yetkililerinden Samad Salehi, üssü savunan askerlere hava yardımı ve takviye kuvvet gönderilmediğini aktardı.

Son yıllarda Afganistan’da birçok bölgeyi ele geçiren Taleban saldırıyı üstlendi. Güvenlik güçleri kırsal bölgeleri ellerinde tutmakta zorlanıyor.

Genç kız çapraz ateş altında kaldı

Herat vilayetinin batısındaysa Taleban ve Afgan güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada çapraz ateş altında kalan genç bir kız vuruldu, üç kız ise yaralandı.

Vilayet Vali sözcüsü Gelani Ferhad, güneydeki Kandahar ve Herat arasındaki yolun saatlerce kapalı kaldığını belirtti.

Miting saldırısında ölü saysı 22'ye çıktı

Öte yandan Cumartesi günü Takhar vilayetinde yapılan seçim mitinginde neydana gelen saldırıda ölü sayısı 14’ten 22’ye çıktı.

Vilayet Valisi Cevad Hacri 36 kişinin de yaralandığını bildirdi. 20 Ekim’de yapılacak seçimlerde yarışan kadın aday Nafeza Yusoufi Beg için düzenlenen mitingde patlayıcı yüklü bir motosiklet havaya uçmuştu.

Olayın ardından saldırıyı hemen üstlenen olmadı ancak Taleban, bölgedeki önceki saldırıları üstlenmişti.

