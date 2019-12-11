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Afganistan’da Bagram Hava Üssü yakınında saldırı: 1 ölü, 62 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:41 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü’ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü’ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivilin hayatını kaybettiği 62 sivilin yaralandığı aktarıldı.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de ABD birliklerine ait Bagram Hava Üssü’ne bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 1 kadın hayatını kaybederken 62 sivilin de yaralandığı açıklandı. Parvan vilayetinin Bagram valisi Abdul Şükür Kuddusi yaptığı açıklamada, saldırganların Bagram Hava Üssü ve Afgan halkına yardım etmek için inşa edilen sağlık merkezini hedef aldığını, güvenlik güçleriyle saldırganların çatışmaya girdiğini belirtti. Sağlık merkezinin büyük hasar aldığı aktarıldı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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