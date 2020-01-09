Afganistan'da Barış Bakanlığı kuruldu

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kararıyla Taliban ile barış görüşmelerini hızlandırmak için Barış Bakanlığı kuruldu.

Meclisin onayından da geçen Bakanlık barış süreciyle ilgili ilk toplantısını başkent Kabil'de gerçekleştirdi.

Barış Bakan Yardımcısı Gulam Yahya Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlığın, barış görüşmelerini daha iyi koordine etmek, tüm kurum ve kuruluşları barış konusunda istişarede bulunabilecekleri bir şemsiye altında toplamak için çalışacağını söyledi.

Yüksek Barış Şurasının da kendilerine Taliban ile barış konusunda yardım edeceğini dile getiren Abbas, Şuranın barış konusundaki deneyimlerinden yararlanacaklarını belirtti.

Abbas, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için ciddi çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Afganistan Yüksek Barış Şurası, eski Cumhurbaşkanı Hamit Karzai tarafından 2010 yılında kurulmuştu.

- Barış görüşmeleri süreci

Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.