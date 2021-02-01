Afganistan’da Barış Bakanlığı Yetkilisine suikast girişimi

Afganistan’ın başkenti Kabil’de Afganistan Barış Bakanlığı Yetkilisi Khoshnood Nabizada’nın işe gittiği sırada zırhlı aracına bombalı saldırı düzenlendi. Nabizada, patlamayı hafif yaralarla atlattı.

Afganistan’da 20 yıldır süren çatışmalara son verme adına yürütülen müzakerelere rağmen ülkede, araçlara yerleştirilen manyetik bombalı suikastlar ve silahlı saldırılar halen devam ediyor.

Kabil polisi tarafından yapılan açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’de Khaama Basın Dairesi Yazı İşleri Müdürü ve Afganistan Barış Bakanlığı Yetkilisi Khoshnood Nabizada’nın işe gittiği sırada, zırhlı aracının yakınında patlama meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, meydana gelen bombalı saldırıda Bakanlık Yetkilisi Nabizada’nın hafif yaralandığı kaydedildi.

Afganistan’daki Birleşmiş Milletler Yardım Misyonu (UNAMA) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bakanlık Yetkilisi Nabizada’nın yaralanmasına neden olan bombalı saldırıyı kınadıkları belirtildi. UNAMA tarafından yapılan açıklamada, "Bugün Kabil’de barış sürecine dahil olan üst düzey bir yetkiliyi hedef alan saldırı, barış sürecinin kendisine yapılan saldırıya benzer içler acısı bir olaydır" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık Yetkilisine düzenlenen bombalı saldırıyı herhangi bir örgütün üstlenmediği belirtildi.

Öte yandan hükümet yetkilileri, üst düzey güvenlik yetkililerinin ve Batılı diplomatların büyük ölçekli sivil kayıplarını önlenmeye çalıştığı bu süreçte yaşanan saldırıların, Taliban örgütü tarafından korku uyandırmak için düzenlendiğini iddia ediyor.

Geçtiğimiz hafta polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Kabil’in batısında bir askeri araca yerleştirilen bombanın patlamasının ardından bir güvenlik görevlisi ile sivilin hayatını kaybettiği kaydedilmişti.

