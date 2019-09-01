Afganistan’da Barış Görüşmeleri ve Çatışmalar

ABD ve Taleban müzakerecileri Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduklarını söylüyor ancak Taleban ülkenin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırdı.
Katar’da barış müzakerelerinin dokuzuncu turunun tamamlanmasının ardından ABD’nin Afganistan temsiclisi Zalmay Halilzad, Pazar akşamı Afganistan’ın başkenti Kabil’e gidiyor.
Twitter’dan yaptığı açıklamada Halilzad, “Şiddeti azaltacak ve Afganlar’a onurlu ve sürdürülebilir bir barış ve birlik içinde, egemen bir Afganistan için masaya oturarak müzakere etme kapısını açacak bir anlaşmanın eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.
Ancak Taleban ülkenin kuzeyindeki stratejik Kunduz kentindeki saldırısının ardından bu kez kuzeydeki Baglan vilayetinde saldırı düzenledi.
İçişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Afgan güvenlik güçlerinden 20 kişinin ve beş sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Kunduz'daki çatışmalardaysa en az 85 kişinin yaralandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nesret Rahimi militanların Kunduz'dan çıkartılmasının ardından Pul-e Khumri kasabasında iki farklı yerde mevzilendiklerini ve burada Afgan güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiklerini bildirdi.
Yerel yetkililer ve bölge sakinleri Taleban'ın kente giriş yapılan ana noktalardan birini kontrol altına aldığını ve kuzeyde Kabil'le bağlantıyı sağlayan ana otoyolu kapattıklarını bildirdi.
Merkezdeki vilayetlerden Gazne ve Kabil'in doğusundaki Laghman'da da çatışmalar yaşanıyor. Kuzeydeki Fayzabad kentinde bir stadyumda meydana gelen patlamada belediye başkanı hayatını kaybetti. Kuzeydeki Balkh vilayetindeyse yol kenarına konulan bir bomba en az sekiz kişinin ölümüne neden oldu.
Bir diğer yol kenarı bombasıysa Ferah vilayetinde patladı. Yerel polise göre patlamada iki kadın, dört çocuk ve iki polis hayatını kaybetti.
Doha'da taraflar arasında barış görüşmeleri sürerken Başkan Donald Trump, Afganistan’daki 14 bin olan mevcut ABD askeri sayısının 8 bin 600’e düşürüleceğini ancak Washington’un Taleban’la ülkede 18 yıldır devam eden savaşı sonlandırmak için bir anlaşmaya varması halinde bile Afganistan’da asker tutmaya devam edeceğini açıklamıştı.
Ancak Taleban, görüşmelerde daha önce, Amerika'nın ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkmasını net bir biçimde talep ediyordu. Örgüt, bu talebin yerine getirilmemesi halinde bir anlaşmanın mümkün olamayacağını dile getiriyordu.
Afganistan'da 20 binden fazla yabancı asker mevcut. Bunların çoğu NATO misyonunun parçası olarak burada Afgan güvenlik güçlerini eğitiyor ve onlara destek veriyor. Binlerce ABD askeriyse IŞİD ve El Kaide gibi Taleban dışındaki farklı milis gruplara karşı terörle mücadele operasyonları yürütüyor.
Doha'da ABD ve Taleban arasında yürütülen barış müzakereleri boyunca Afganistanda intihar saldırıları ve askerlerin operasyonları devam etti. Taleban 2001'de ABD'nin Afganistan'ı işgalinden bu yana ülkede bugüne kadar kontrol ettiğinden daha fazla toprağı kontrol ediyor.
BM'ye göre Afganistan'da 2018'de aralarında çocukların da bulunduğu 3 bin 804 sivil öldü, 7 bin kişiyse yaralandı. 2018'in Çatışmalarda sivillerin en fazlahayatını kaybettiği yıl olduğu belirtiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum