Afganistan’da Barış Görüşmeleri ve Çatışmalar

ABD ve Taleban müzakerecileri Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yakın olduklarını söylüyor ancak Taleban ülkenin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırdı.

Katar’da barış müzakerelerinin dokuzuncu turunun tamamlanmasının ardından ABD’nin Afganistan temsiclisi Zalmay Halilzad, Pazar akşamı Afganistan’ın başkenti Kabil’e gidiyor.

Twitter’dan yaptığı açıklamada Halilzad, “Şiddeti azaltacak ve Afganlar’a onurlu ve sürdürülebilir bir barış ve birlik içinde, egemen bir Afganistan için masaya oturarak müzakere etme kapısını açacak bir anlaşmanın eşiğindeyiz” ifadelerini kullandı.

Ancak Taleban ülkenin kuzeyindeki stratejik Kunduz kentindeki saldırısının ardından bu kez kuzeydeki Baglan vilayetinde saldırı düzenledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamada Afgan güvenlik güçlerinden 20 kişinin ve beş sivilin hayatını kaybettiği belirtildi. Kunduz'daki çatışmalardaysa en az 85 kişinin yaralandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nesret Rahimi militanların Kunduz'dan çıkartılmasının ardından Pul-e Khumri kasabasında iki farklı yerde mevzilendiklerini ve burada Afgan güvenlik güçleriyle çatışmalara girdiklerini bildirdi.