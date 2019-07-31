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Afganistan’da barış her an sağlanabilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.07.2019 17:28 | Son Güncelleme

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerinden istenildiği gibi devam ettiğini duyurdu.Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Katar’ın başkenti Doha’da bir süredir ABD, Almanya ve Katar’ın çabalarıyla devam ettirilen barış görüşmeleri hakkında açıklama yapan ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, gidişattan memnun olduklarını ifade etti.Özel temsilci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Afganistan özel temsilciliği görevini devir aldığımdan beri en verimli görüşmeyi bugün tamamlayarak bir sonraki aşama için anlaştık.

Afganistan’da barış her an sağlanabilir

ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yürütülen barış görüşmelerinden istenildiği gibi devam ettiğini duyurdu.
Afganistan hükümeti ve Taliban arasında Katar’ın başkenti Doha’da bir süredir ABD, Almanya ve Katar’ın çabalarıyla devam ettirilen barış görüşmeleri hakkında açıklama yapan ABD’nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad, gidişattan memnun olduklarını ifade etti.
Özel temsilci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Afganistan özel temsilciliği görevini devir aldığımdan beri en verimli görüşmeyi bugün tamamlayarak bir sonraki aşama için anlaştık. Müzakere ekibi ve teknik destek grupları tamamlandı. İslamabad’a uğradıktan sonra Doha’ya varacağım. Eğer Taliban, Doha’da kendi payına düşeni yaparsa biz de bizim payımıza düşeni yapacak ve üzerinde çalıştığımız anlaşmayı tamamlayacağız” diyerek sürecin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini dile getirdi.
Halilzad, Afganistan’da 18 yıldır devam eden iç savaşa bir son vermek adına son 1 yıldır, Afgan hükümeti ve Taliban arasında düzenlenen barış görüşmelerinin 8’incisine aracılık edecek.
Görüşmelere göre özel iki kaynak, diyalog sürecinin Taliban’ın Afganistan’da güvenliği garanti etmesi ve yabancı devletlere ait silahlı kuvvetlerin ülkeden çekilmesini içeren bir anlaşma ile sonuçlanabileceğini söyledi.

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