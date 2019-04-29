KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 3 gün sürecek ve barış için çözüm yollarının görüşüleceği ''Barış İstişare Toplantısı'' başladı.

Ülke genelinden 3 bin kişinin katıldığı toplantının açılışında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile barış konusunda halkın da görüşünü almak için bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.

Gani, ülkede devam eden savaşın meşruiyetinin olmadığını belirterek, "Biz Taliban'a, başka ülkelerin esaretinden kurtulması için yardım etmeye hazırız." dedi.

Geçici değil kalıcı bir barış istediklerini dile getiren Gani, böylece ülkede yatırım yapılmasını ve Afganistan'ın bu durumdan kurtulmasını istediklerini vurguladı.

- Liderler toplantıyı veto etti

Afganistan'daki siyasi liderlerin çoğu, davet edildikleri halde Barış İstişare Toplantısı'na katılmadı.

Hazara Lideri Muhammed Muhakkik, yaptığı açıklamada, toplantının Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim kampanyasına dönüştürüldüğü için katılmadığını duyurdu.

Toplantıya katılmayan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de böyle bir toplantının halkın yararına olmadığını ve şu an her şeyden önce barış görüşmelerinin yapılması gerektiği kaydetti.