Afganistan'da Barış İstişare Toplantısı sona erdi

KABİL (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 4 gün süren, barış için çözüm yollarının görüşüldüğü Barış İstişare Toplantısı sona erdi.

Afganistan'da 3 bin kişinin katıldığı Barış İstişare Toplantısı'nın kapanışında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bu toplantıda alınan kararlarla ilgili hükümet olarak çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

"Barış İstişare Toplantısı ve ramazan ayının hatırına 175 Taliban üyesinin serbest bırakılacağını" ifade eden Gani, Taliban ile Afganistan'da barış görüşmesini başlatmak istediklerini belirtti.

Taliban'a barış çağrısını yineleyen Gani, ''Bu savaşta bazen siz kazandınız bazen de biz kazandık. Arada bu ülkenin fakir insanları çile çekti. Sizin barışa katılmanız sizi küçültmek anlamına gelmez.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gani, barışın herkesin yararına, şiddetin de herkesin zararına olacağını vurguladı.

''Taliban ateşkes yapmayı düşünürse biz de ateşkes yapmaya hazırız.'' diyen Gani, savaşa son verilmesi gerektiğini kaydetti.

