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Afganistan’da Bayrak Günü coşkuyla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 22:43 | Son Güncelleme

Afganistan’da Bayrak Günü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.Bayrak Günü’nde ülkenin tüm vilayetlerinde etkinlikler düzenlendi.

Afganistan’da Bayrak Günü ülke genelinde düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
Bayrak Günü’nde ülkenin tüm vilayetlerinde etkinlikler düzenlendi. 19 Ağustos Afganistan’ın Özgürlük ve Egemenlik Bayramı’ndan ayrı olan bu günde ülke genelinde bayraklar asılarak gösteriler düzenleniyor. Başkent Kabil’de düzenlenen kutlamalarda Afşar Tepesi’nde maraton ve dağcılık yarışmaları düzenlendi. Yarışmaya katılan sporcular, “Yaşasın Afganistan, yaşasın bayrağımız, bayrağımız her yerde dalgalansın” sloganları attı.
Afşar Tepesi’ndeki kutlamalara katılan Ahmed İkbal Firdevs isimli sporcu, “Bugün dağcılık yarışmasını 29 Temmuz Milli Bayrak Günümüzü en iyi şekilde kutlamak için düzenledik. Çok mutluyum, buradaki gençlerin her biri elinde kutlu sancağımızı taşıyarak, ilim öğrenerek, spor yaparak Afganistan için barış ve geleceği temsil ediyor” dedi.
Yarışmalara katılan sporcu Raşid Ahmed ise, “Bugün için hiç korkum yok, aksine çok mutluyum. Bugün bayrak günümüz ve 19 Ağustos Özgürlük ve Egemenlik Bayramımız da yaklaştı. Afganistan halkının gününü kutluyorum” diye konuştu.
Gün boyunca Afgan halkı sokaklarda Afganistan bayrağını dalgalandırarak, milli danslarını oynayıp bayramı mutlu geçirdi.

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