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Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:15 | Son Güncelleme

Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin Nahreyin ilçesinde bayram namazı çıkışında cami kapısında düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişinin öldüğü bildirildi.

Bağlan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ahmet Cavid Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe merkezindeki bir caminin kapısında bayram namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Beşarat, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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