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Afganistan'da bazı gruplar oyların yeniden sayılmasını engelliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 10:57 | Son Güncelleme

Afganistan'da bazı gruplar oyların yeniden sayılmasını engelliyor

KABİL (AA) - Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu, Afganistan genelinde 7 vilayette bazı adayları destekleyen grupların oyların yeniden sayılmasını engellediğini bildirdi.

Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ana kadar 24 vilayette oyların yeniden sayıldığını, 3 vilayette de oy sayımının devam ettiğini söyledi.

Bazı adayları destekleyen grupların protesto eylemleri sonucu 7 vilayette oyların yeniden sayılmasının engellendiğini ifade eden Nuristani, bu nedenle seçim sonuçlarının zamanında açıklanamayabileceğini belirtti.

Nuristani, seçim komisyonunun bağımsız bir kurum olduğunu ve hiçbir adayı desteklemediğini kaydetti.

Hileli oyların asla geçerli sayılmayacağına dikkati çeken Nuristani, bu konuda şikayeti olan adayların, Seçim Şikayet Komisyonuna başvuruda bulunabileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Afganistan cumhurbaşkanı adayları Abdullah Abdullah, Rahmatullah Nabil, Hakim Tursan, Gülbeddin Hikmetyar oyların yeniden sayılmasına karşı çıkıyor.

- Taliban'ın devrilmesinin ardından 4'üncü seçim

Taliban'ın 2001'de devrilmesinin ardından 4'üncü kez cumhurbaşkanı seçimi yapılan ülkede, Taliban'ın tehditlerine karşı olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimde, 9 milyon 600 bin seçmenden 2 milyon 695 bini oy kullanmıştı.

Ülkede 2014'te düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılım yüzde 50'nin üzerindeydi.

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