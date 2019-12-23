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Afganistan'da bir ABD askeri operasyonda öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Afganistan'da bir ABD askeri operasyonda öldü

KABİL (AA) - Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin operasyon sırasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, ülkede operasyon sırasında bir ABD askerinin öldüğü ifade edildi.

Hayatını kaybeden askerin nerede ve ne zaman öldüğüyle ilgili bilgi verilmezken askerin kimliği henüz açıklanmadı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise ABD askerinin Kunduz vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybettiği iddia edildi.

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