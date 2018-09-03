Afganistan'da bir Amerikan askeri öldürüldü

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Afganistan Komutanı General Scott Miller, ülkedeki bir askeri üssün içinde gerçekleşen saldırıda bir Amerikan askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Miller, ülkenin doğusunda bulunan bir askeri üsse yapılan saldırının ne şekilde meydana geldiğine ilişkin detay vermedi.
Saldırıda bir Amerikan askerinin öldüğü, bir askerin yaralandığı, yaralı askerin durumunun stabil olduğu kaydedildi. Ayrıca bu yıl Afganistan'da hayatını kaybeden Amerikan askeri sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.
Miller, ölen askerin kimliğinin 24 saat sonra açıklanacağını bildirdi.
Haziran ayındaki bir diğer saldırıda Afganistan'da 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti.
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