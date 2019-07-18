Afganistan'da bir general öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde 203. Tander Kolordu Komutanlığı 3. Tugay Komutanı General Abdul Mubin Muctaba'nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybettiği bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, General Muctaba'nın, kontrol için gittiği Gazne'nin Karabağ ilçesinde, Taliban ile bağlantısı olduğu düşünülen bir asker tarafından silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.

Saldırıda General Muctaba'nın öldüğü ifade edilen açıklamada, saldırganın da etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırganın Taliban'a çalıştığı iddia edildi.

