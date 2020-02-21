HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Afganistan'da Bir Haftalık Çatışmasızlık Anlaşması Yürürlüğe Giriyor

Afganistan'da Bir Haftalık Çatışmasızlık Anlaşması Yürürlüğe Giriyor

21.02.2020 12:41 | Son Güncelleme

Afganistan’da hükümet, uluslararası güçler ve Taleban kuvvetleri arasındaki çatışmaların azaltılması konusunda varılan anlaşma gece yarısı itibariyle yürürlüğe giriyor

Afganistan'da Bir Haftalık Çatışmasızlık Anlaşması Yürürlüğe Giriyor

Afganistan’da hükümet, uluslararası güçler ve Taleban kuvvetleri arasındaki çatışmaların azaltılması konusunda varılan anlaşma gece yarısı itibariyle yürürlüğe giriyor. Anlaşma uyarınca ilk etapta taraflar arasında 7 gün süreyle herhangi bir çatışmanın olmaması hedefleniyor.

Anlaşmanın çerçevesi 2018 yılında başlayan ve bugüne dek süren Katar’daki Amerika ve Taleban heyetleri arasında yapılan görüşmelerde belirlendi. Çatışmasızlık durumunun kalıcı olmasının ülkedeki Amerika ve uluslararası güce bağlı askerlerin çekilmesiyle sonuçlanması umuluyor.

Afgan Ulusal Güvenlik Danışmanı Cavid Faysal Reuters Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada çatışmasızlık durumunun uzamasını ve bunun Afganistan’da Taleban ve hükümet arasındaki görüşmelerin de yolunu açmasını beklediklerini dile getirdi. Taleban daha önce Amerika’nın kuklası oldukları suçlamasıyla Afgan hükümetiyle görüşmeyi reddediyorlardı.

Doha ve Afganistan’da bulunan Taleban heyetinden isimler de çatışmasızlık konusunda varılan uzlaşıyı doğruladılar.

Taleban’ın bugün üzerinde uzlaşıya varılan bir haftalık çatışmasızlık anlaşması konusunda resmi bir açıklama yapması da bekleniyor.

Amerikalı yetkililerse henüz söz konusu anlaşma konusudan bir açıklama yapmadılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
Kavanoz içinde insan beyni bulundu!Kavanoz içinde insan beyni bulundu!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Kına gecesinde damadının boğazını kesmişti! Kan donduran ifadeler

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Ahmet Davutoğlu'ndan Abdullah Gül'e 'Siyasal İslam' yanıtı

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

'Ruh eşim' diyen Aleyna'ya yanıt gecikmedi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

'Toplu çiftleşme' başlayınca parkı kısmen ziyarete kapatıldı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Saçları yüzünden okula alınmayan kız tazminat kazandı!

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Sözde 'Yüzyılın Anlaşması'yla ilgili ABD'den yeni açıklama

Diğer Haberler
ABD gümrük yetkilileri Kanada sınırında 'kavanoz içinde insan beyni' buldu

Kavanoz içinde insan beyni bulundu!

İran sandık başına gidiyor!

İran sandık başına gidiyor!

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Suudi Arabistan’da çekirge istilası

Rusya’da meteor düşme anı kamerada

Rusya’da meteor düşme anı kamerada

Korkunç olay kameralara böyle yansıdı!

Korkunç olay kameralara böyle yansıdı!

ABD'de dehşet anları! Gövdesi üzerine iniş yaptı

Dehşet anları! Gövdesi üzerine iniş yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.