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Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 11:51 | Son Güncelleme

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

KABİL (AA) - Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Marca ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon sonucu yaklaşık 4 senedir Taliban'ın elinde bulunan Marca ilçesinin kontrolünün sağlandığı ifade edilen açıklamada, 37 Taliban militanının da öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban ise ilçe merkezinin hala kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Helmand MARCA

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