Afganistan’da Bir İnşaat Firmasına İntihar Saldırısı

Afganistan’ın Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad’daki bir inşaat firmasına intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililere göre en az 16 kişi hayatını kaybetti, dokuz kişiyse yaralandı.

Saldırının ardından yerel muhafızlarla saldırganlar arasında saatler süren silahlı çatışma yaşandı. ABD askerleri de Afgan birliklerine destek verdi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı, ancak Afganistan’ın doğusunda özellikle de Nangarhar vilayetinde hem Taleban hem de IŞİD aktif durumda.

Her iki grup da Afganistan’da son yıllarda neredeyse her gün hükümeti ve güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor. Bu saldırılarda sivil kayıplar da yaşanıyor.

Nangarhar valisi Attahullah Khogyani, sabah 5’te düzenlenen saldırının beş saldırgan tarafından düzenlediğini kaydetti. Açıklamaya göre saldırganların ikisi üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirerek, diğer üçüyse çatışmada öldü.

Vilayetin polis şefi Ghulam Sanayee Stanikzai’ye göre yaya olarak hedefe yaklaşan saldırganlar şirketin kapısında üzerlerindeki bombayı patlattı. Diğerleriyse içeri girerek ABD askerlerini de olay yerine çeken silahlı çatışmayı başlattı.