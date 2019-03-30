Afganistan'da bir okula roket mermisi isabet etti: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander'deki Nuh Baba Lisesi'ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.

4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.

Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti.

