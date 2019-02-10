Afganistan'da bir polis 8 meslektaşını öldürdü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.

Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrindeki karakolda görev yapan bir polisin, 8 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.

Polisin meslektaşlarını öldürdükten sonra karakoldaki silahları alarak kaçtığını ifade eden Afgan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise kendileriyle bağlantılı olan 3 polisin, 9 meslektaşını öldürdüğü iddia edildi.

