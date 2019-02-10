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Afganistan'da bir polis 8 meslektaşını öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Afganistan'da bir polis 8 meslektaşını öldürdü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde Taliban örgütü ile bağlantısı olduğu sanılan polisin, 8 meslektaşını öldürüp kaçtığı bildirildi.

Helmand İl Şura Başkanı Ataullah Afgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Helmand'ın merkezi Laşkergah şehrindeki karakolda görev yapan bir polisin, 8 meslektaşını silahla vurarak öldürdüğünü belirtti.

Polisin meslektaşlarını öldürdükten sonra karakoldaki silahları alarak kaçtığını ifade eden Afgan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise kendileriyle bağlantılı olan 3 polisin, 9 meslektaşını öldürdüğü iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Helmand Laşkargah

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