Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü

Reuters ajansı, Afganistan devlet havayollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünü yazdı.

Ajans, Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri'nin "Ariana Afgan Havayolları'na ait Boeing model bir uçak, Gazne ilinin Deh Yak ilçesinin Sado Khel bölgesinde yerel saatle 13.10'da düştü" açıklamasını geçti.

Nuri, uçağın teknik sorun nedeniyle alev aldığı ve ardından düştüğünü söyledi.

Bir diğer yetkili, olayda ölen veya yaralananların sayısına dair bir bilgileri olmadıklarını söyledi.

Öte yandan Ariana Afgan Havayolları, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını açıkladı.

Uçağın düştü bölge Taliban kontrolünde.

Ayrıntılar geliyor...

