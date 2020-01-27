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Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü

27.01.2020 13:39 | Son Güncelleme

Reuters ajansı, Afganistan bir yolcu uçağının düştüğünü yazdı. Ajans, Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri'nin "Ariana Afgan Havayolları'na ait Boeing model bir uçak, Gazne ilinin Deh Yak ilçesinin Sado Khel bölgesinde yerel saatle 13.10'da düştü" açıklamasını geçti. Havayolu şirketi ise düşen uçağın kendilerinin olmadığını belirtti.

Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü

MapReuters ajansı, Afganistan devlet havayollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünü yazdı.

Ajans, Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri'nin "Ariana Afgan Havayolları'na ait Boeing model bir uçak, Gazne ilinin Deh Yak ilçesinin Sado Khel bölgesinde yerel saatle 13.10'da düştü" açıklamasını geçti.

Nuri, uçağın teknik sorun nedeniyle alev aldığı ve ardından düştüğünü söyledi.

Bir diğer yetkili, olayda ölen veya yaralananların sayısına dair bir bilgileri olmadıklarını söyledi.

Öte yandan Ariana Afgan Havayolları, düşen uçağın kendilerine ait olmadığını açıkladı.

Uçağın düştü bölge Taliban kontrolünde.

Ayrıntılar geliyor...

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