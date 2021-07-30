Afganistan’da BM Merkezine Saldırı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin başkentinde yer alan Birleşmiş Milletler'e ait bir merkez "hükümet karşıtı unsurların" saldırısına uğradı. Afganistan'daki BM Yardım Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan açıklamada olayda en az bir güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.

Yetkililer, roket güdümlü el bombaları ve silahların karıştığı saldırının, Taleban savaşçılarının Herat kentinde ilerlemesinden saatler sonra düzenlendiğini ve UNAMA vilayet karargahı yakınında Afgan güvenlik güçleriyle Taleban arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını bildirdi.

Saldırı ABD liderliğindeki yabancı güçlerin Afganistan’dan çekilmeyi tamamlamasına kısa süre kala Afgan güvenlik güçlerinin Taleban’ı üç büyük vilayet başkentini kontrol altında tutmak için mücadele ettiği döneme denk geldi.

BM tarafından saldırının ardından yapılan açıklamada, acilen saldırının tam boyutunun belirlenmeye çalışıldığı ve ilgili taraflarla temas halinde olunduğu belirtildi.

Saldırıyı kimin düzenlediği henüz belli değil, ancak batılı bir güvenlik yetkilisi Reuters haber ajansına şehirdeki tüm diplomatik yerleşkelerin yüksek alarma geçirildiğini söyledi.

UNAMA’dan yapılan açıklamada saldırının, ‘‘BM tesisi olduğu açıkça belirtilen’’ yerleşkenin girişinde düzenlendiği kaydedildi.

BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons saldırıyı kınadı. UNAMA tarafından yapılan açıklamada BM personelinin yaralanmadığı belirtildi.

Taleban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Twitter’dan yaptığı açıklamada BM ofisinin çatışmaya yakın olması nedeniyle korumaların çapraz ateşte kalmış olmasının mümkün olduğunu söyledi.

Sözcü Taleban savaşçılarının "olay yerine ulaştığını" ve yerleşkenin "herhangi bir tehdit altında olmadığını" da sözlerine ekledi.

Taleban başkente girmeden önce İran sınırındaki Herat vilayetinde geniş bir alanı kontrol altına almıştı.

Üst düzey bir dış güvenlik yetkilisi Reuters'a yaptığı açıklamada, İran sınır muhafızlarının önümüzdeki günlerde birçok kişinin sınırı geçebileceği kaygısıyla yüksek alarm durumuna geçtiklerini bildirdi.

Yetkili, şehirdeki tüm büyükelçilik ofislerindeki yabancı personele sıkı sokağa çıkma yasağına uymalarının tavsiye edildiğini kaydetti.

Herat, Taleban'ın son 24 saat içinde girdiği ikinci eyalet başkenti. İsyancılar, bir gün önce güneydeki Helmand eyaletinin başkenti Leşkergah'a girmişti. Siviller çatışmaların devam ettiği kentten kaçmaya çalışıyor.

