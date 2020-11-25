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  4. Afganistan’da bomba yüklü araç patladı: 17 yaralı

Afganistan’da bomba yüklü araç patladı: 17 yaralı

25.11.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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Afganistan’da bomba yüklü araç patladı: 17 yaralı

Afganistan’da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.Afganistan’ın güneyindeki Kandahar kentinde, polis kontrol noktasını hedef alan bomba yüklü araç saldırgan tarafından patlatıldı.

Afganistan’da bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 17 kişi yaralandı.
Afganistan’ın güneyindeki Kandahar kentinde, polis kontrol noktasını hedef alan bomba yüklü araç saldırgan tarafından patlatıldı. Sağlık görevlileri saldırıda 17 kişinin yaralandığını açıkladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama ile olayı teyit ederek, “Patlayıcı yüklü araç, Kandahar şehrinin Ayno semtinde saldırgan tarafından patlatıldı. 6’sı polis 17 kişi yaralandı” dedi.
Öte yandan saldırıyı henüz üstlenen olmadığı aktarıldı.

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