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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:07 | Son Güncelleme

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü aracı, Alişing ilçe emniyet müdürlüğü binası yakınında patlattığını belirtti.

Devletzey, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 26 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının etkisiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Lagman

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