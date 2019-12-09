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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesinde bir askeri kampa bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 5 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın kendisinin de içinde bulunduğu bomba yüklü aracı askeri kampın girişinde patlattığını açıkladı.

Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4 askerin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı üstlenen Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Helmand

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