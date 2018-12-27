Afganistan'da bomba yüklü araçta patlama

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanlarının saldırı için hazırladığı bomba yüklü aracın patlaması sonucu 5 örgüt üyesi öldü.

Gazne Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Deh Yak ilçesinde, saldırı için hazırlanan bomba yüklü aracın infilak ettiği, 5 militanın öldüğü bildirildi.

Açıklamada, militanların, bomba yüklü aracı, Deh Yak kaymakamlık binasına yönelik saldırı amacıyla hazırladığı belirtilerek olayda örgüt üyelerinden yaralananlar da olduğu kaydedildi.

Taliban'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

