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Afganistan’da bombalı araç saldırısı: En az 9 ölü

20.12.2020 12:21 | Son Güncelleme:
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Afganistan’da bombalı araç saldırısı: En az 9 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir araca konulan bombanın patlatılması sonucu en az 9 kişi yaşamını yitirirken, 20 kişi de yaralandı.

Afganistan'da Taliban ve hükümet arasında yapılan barış görüşmelerine rağmen son dönemde artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Afgan yetkililer Pazar günü başkent Kabil'de bir araca konulan bombanın patlatılması sonucu en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian saldırıda biri milletvekili olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkili saldırı ile ilgili olarak "teröristler”i suçlarken, saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi ve ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti. Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Televizyonlarda saldırı ile ilgili olarak yayınlanan görüntülerde iki aracın yandığı ve araçlardan siyah duman yükseldiği görüldü. Saldırının milletvekillerinin konvoyunun geçişi sırasında düzenlendiği bildirildi.

IŞİD’in saldırıları

Son dönemde başkentteki bazı saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. IŞİD'in biri Kabil Üniversitesi'nde olmak üzere iki eğitim merkezine yaptığı saldırılarda çoğu öğrenci olmak üzere 50 kişi yaşamını yitirmişti.

IŞİD Kabil'in kuzeyindeki Amerikan hava üssüne Cumartesi günü yapılan roketli saldırıyı üstlenmişti. NATO bu saldırıda göre ölen veya yaralanan olmadığını açıkladı.

Yetkililer Pazar günkü saldırının daha iki gün önce Gazne'de bir dini toplantıya motorsikletle düzenlenen ve 15 çocuğun ölmesine neden olan saldırının ardından geldiğini belirterek Taliban’ı suçladılar. Taliban saldırıdan sorumlu olduğunu reddetti.

Ülkede şiddet tırmanıyor. Birleşmiş Milletler'e göre Ocak ve Eylül ayları arasında şiddet olaylarında 2 bin 100 sivil yaşamını yitirirken 3 bin 800 kişi de yaralandı.

Barış görüşmeleri

ABD ve Taliban arasında Şubat ayında Taliban ve Kabil hükümeti arasında diyaloğu artırmak ve 18 yıllık ABD-Taliban savaşına son vermek amacıyla bir anlaşma imzalanmıştı.

Eylül ayında Taliban’ın temsilciliğinin bulunduğu Doha'da Taliban ve Afgan hükümeti arasında başlayan barış müzakerelerine ise Ocak ayına kadar ara verilmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley'nin bu hafta başında Doha’da Talibanlı liderlerle ABD-Taliban anlaşmasının askeri tarafını görüşmek üzere bir araya geldiği bildirildi.

AP, AFP / SSB, BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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