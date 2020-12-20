Afganistan’da bombalı araç saldırısı: En az 9 ölü

Afganistan'da Taliban ve hükümet arasında yapılan barış görüşmelerine rağmen son dönemde artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Afgan yetkililer Pazar günü başkent Kabil'de bir araca konulan bombanın patlatılması sonucu en az 9 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Arian saldırıda biri milletvekili olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkili saldırı ile ilgili olarak "teröristler”i suçlarken, saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi ve ölü ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti. Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Televizyonlarda saldırı ile ilgili olarak yayınlanan görüntülerde iki aracın yandığı ve araçlardan siyah duman yükseldiği görüldü. Saldırının milletvekillerinin konvoyunun geçişi sırasında düzenlendiği bildirildi.

IŞİD’in saldırıları

Son dönemde başkentteki bazı saldırıların sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti. IŞİD'in biri Kabil Üniversitesi'nde olmak üzere iki eğitim merkezine yaptığı saldırılarda çoğu öğrenci olmak üzere 50 kişi yaşamını yitirmişti.