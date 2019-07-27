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Afganistan'da bombalı araçla saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 13:20 | Son Güncelleme

Gazne vilayetinde düzenlenen saldırıda 4 polis hayatını kaybetti

ANKARA/KABİL (AA) - Afganistan'da Taliban militanlarının Gazne vilayetinin Ab Band ilçesinde bombalı araçla düzenlediği saldırıda 4 polis yaşamını yitirdi.

Ab Band Kaymakamı Cuma Han Taraki, basına yaptığı açıklamada, bir araca yerleştirilen bombanın ilçe merkezindeki kaymakamlık binası yakınında patladığını söyledi.

Saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini ifade eden Taraki, 17 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taraki, saldırının etkisiyle kaymakamlık binasının da zarar gördüğünü aktardı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Afganistan bombalı araç saldırısı Gazne vilayeti

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