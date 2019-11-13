Afganistan'da Bombalı Araçla Saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı. Saldırı sabah insanların işe gidiş saatlerinde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada saldırıda Kanadalı özel bir güvenlik şirketin ait arazi aracının hedef alındığını söyledi. Sözcü, “Sonuç olarak aralarında güvenlik şirketi çalışan 4 yabancının da bulunduğu7 kişi öldü 10 kişi yaralandı” dedi. Ancak sözcü ölenlerin hangi ülke vatandaşlarına olduğuna dair bilgi vermedi.

İçişleri Bakanı Mesud Andarabi de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerden birin okula gitmekte olan 13 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Bakan “Halkımızın düşmanları şunu bilmeliler ki insanlarımız barış istiyor ve buna ulaşmaktan onları kimse alıkoyamayacak” dedi

Saldırının bir araca yerleştirilmiş patlayıcıların uzaktan kumandayla infilak ettirilmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Hem Taleban hem de IŞİD’in aktif olduğu Kabil’deki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

