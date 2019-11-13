HABER

Afganistan'da Bombalı Araçla Saldırı

13.11.2019 11:44 | Son Güncelleme

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı. Saldırı sabah insanların işe gidiş saatlerinde yapıldı

Afganistan'da Bombalı Araçla Saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti 10 kişi de yaralandı. Saldırı sabah insanların işe gidiş saatlerinde yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada saldırıda Kanadalı özel bir güvenlik şirketin ait arazi aracının hedef alındığını söyledi. Sözcü, “Sonuç olarak aralarında güvenlik şirketi çalışan 4 yabancının da bulunduğu7 kişi öldü 10 kişi yaralandı” dedi. Ancak sözcü ölenlerin hangi ülke vatandaşlarına olduğuna dair bilgi vermedi.

İçişleri Bakanı Mesud Andarabi de saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada ölenlerden birin okula gitmekte olan 13 yaşında bir çocuk olduğunu söyledi. Bakan “Halkımızın düşmanları şunu bilmeliler ki insanlarımız barış istiyor ve buna ulaşmaktan onları kimse alıkoyamayacak” dedi

Saldırının bir araca yerleştirilmiş patlayıcıların uzaktan kumandayla infilak ettirilmesiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Hem Taleban hem de IŞİD’in aktif olduğu Kabil’deki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü Bu sabah İstanbul! Gören hayrete düştü
Zimbabve'de kuraklık: 2 ayda 200'den fazla fil öldüZimbabve'de kuraklık: 2 ayda 200'den fazla fil öldü
Bolivya Silahlı Kuvvetleri Anez'i tanıdı!Bolivya Silahlı Kuvvetleri Anez'i tanıdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Günlerdir süren barışçıl protestolarda ilk ölüm

Hong Kong'daki protestolar sürüyor

Hong Kong'daki protestolar sürüyor

Bolivya Silahlı Kuvvetleri, Anez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı

Bolivya Silahlı Kuvvetleri Anez'i tanıdı!

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

ABD, Suriye’de kaç asker bırakacağına karar veremiyor

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye hava saldırılarında ölü sayısı 12'ye yükseldi

'Rusya, ABD’yi 10 kez imha etme gücüne sahip!'

'Rusya, ABD’yi 10 kez imha etme gücüne sahip!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.