Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinin Şişem Bağ bölgesinde araca yerleştirilen bombanın patlatıldığını bildirdi.
Saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 18 kişinin yaralandığını, ikisinin ise durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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