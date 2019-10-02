HABER

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:20 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda cami imamı hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Sözcüsü Muhammed Hanif Rezai, yaptığı açıklamada, Belh'in Dereçi köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, içinde bir cami imamının da bulunduğu aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda, cami imamının yaşamını yitirdiğini kaydeden Rezai, iki sivilin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Rezai, saldırının Taliban tarafından yapıldığını vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
Keşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çektiKeşan'da engelli öğrenciler yaya önceliğine dikkat çekti
Cemal Kaşıkçı’nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu, cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendiCemal Kaşıkçı’nın katledildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu, cinayetin yıl dönümünde havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Belh bombalı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

Mansur Yavaş, İstanbul'u örnek gösterdi ve sayıyı açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi, her şey ortaya çıktı

Korkunç itiraf 13 yıl sonra geldi!

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Adnan Oktar'dan suçlamalara 'kaçamak' cevaplar

Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.