Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Marca ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Zahir Gül Mukbil'in araç konvoyunun bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda Helmand Sınır Birlikleri Komutanı Mukbil'in hayatını kaybettiğini ifade eden Zuvak, bir gazeteci ile 2 korumasının da yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

