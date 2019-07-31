Afganistan'da Bombalı Saldırı

Afganistan’da Herat ve Kabil arasındaki yolda bir otobüsün geçişi sırasında bomba patlaması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 34 kişi hayatını kaybetti 17 kişi de yaralandı.

Bölge polisi sözcüsü Mohibullah Mohib patlamanın Ferah bölgesindeki Ab Khorma’da yaşandığını söyledi.

Sözcü, “Bomba, Taleban tarafından Afgan ve yabancı güvenlik güçlerini hedef almak amacıyla yerleştirilmiş” dedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmazken Taleban’dan da bir açıklama gelmedi.

Yetkililer bombanın yola yeni yerleştirilmiş ve etkili bir patlayıcı olduğunu bu sebeple ölü sayısının yüksek olduğunu söylüyorlar.

Afganistan’da Eylül ayında devlet başkanlığı seçimleri yapılacak ve bu sırada Amerika yeniden Taleban’la barış görüşmeleri için masaya oturmaya hazırlanıyor.

