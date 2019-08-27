Afganistan'da bombalı saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'da Nangarhar Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Mesut Nikbaht, oğlu ve 2 öğretim görevlisiyle yolculuk ettiği araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dekan Nikbaht, oğlu ve aynı üniversiteden 2 öğretim görevlisini taşıyan araca yerleştirilen bombanın, vilayet merkezindeki 7. polis bölgesinde patlatıldığını belirtti.

Hogyani, saldırıda Nikbaht'ın hayatını kaybettiğini, oğlu ve 2 öğretim görevlisinin de yaralandığını dile getirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

