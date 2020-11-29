Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan'ın Gazne kentinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Gazne hastanesinin başhekimi, açıklamasında şu ana kadar 30 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını söyledi. Kurbanların hepsinin güvenlik görevlisi olduğu bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü de saldırının bomba yüklü bir aracın infilak etmesi ile gerçekleştirildiğini doğruladı. Ancak yetkili, saldırının hedefi veya kurbanlara yönelik ayrıntılı bilgi vermedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Radikal İslamcı Taliban örgütünün sözcüsü saldırının sorumluluğunu ne kabul etti ne de reddetti.

Ülkenin doğusunda yer alan Gazne vilayetinde sık sık Taliban ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Taliban ile Afgan hükümeti Eylül ayından bu yana barış görüşmeleri yürütüyor. Ancak barış görüşmelerine rağmen ülkedeki şiddet olaylarında artış gözleniyor.

Reuters,AFP/BÖ,SSB

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