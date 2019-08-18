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Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 18:58 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırı: 12 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Balkh vilayetinde yol kenarındaki bombanın patlaması sonucu 12 sivil hayatını kaybetti.

Vilayetin Dawlat Abad bölgesi valisi Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sivilleri taşıyan bir minibüsün Barbar köyü yakınlarından geçtiği sırada yol kenarındaki el yapımı patlayıcının infilak ettiğini söyledi.

Yusuf, 12 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıda ölenler arasında 7 kadın ve iki çocuğun bulunduğunu kaydetti.

Saldırıyı üstlenen olmazken, Yusuf, Taliban'ı suçladı.

Kabil'de, dün Şii Hazara topluluğunun yoğun yaşadığı bölgede, Kasri Dubai adlı düğün salonuna düzenlenen saldırıda, intihar bombacısının üzerindeki düzeneği kalabalığın içinde patlatması sonucu aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 63 kişi yaşamını yitirmiş, 182 kişi yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), ülkede, temmuzda, 1500'ten fazla sivilin askeri saldırılarda yaralandığını ya da öldüğünü bildirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan el yapımı patlayıcı patlama

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