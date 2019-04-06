Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celalabad'ın 4. bölgesine yerleştirilen bombaların patlatılması sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırılarda 10 kişinin de yaralandığını ifade eden Hogyani, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

