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Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 12:39 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Ube ilçesinde meydana gelen patlamada 3 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ube ilçe merkezinde motosiklete yerleştirilen bombanın, ilçe kaymakamı Rahimuddin Serverzey'in içinde bulunduğu makam aracı bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, 3'ü ağır 21 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Afganistan Herat

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