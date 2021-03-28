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Afganistan’da bombalı saldırı: 3 ölü, 14 yaralı

28.03.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın güneyinde yer alan Helmad’da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.Afganistan’da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor.

Afganistan’ın güneyinde yer alan Helmad’da güvenlik güçlerinin kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Afganistan’da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılar devam ediyor. Ülkenin güneyinde yer alan Helmand’da bulunan Gereşk’te güvenlik güçlerine ait kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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