HABER

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 12:06 | Son Güncelleme

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar şehrine bağlı İspinbuldek ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen bombalı saldırıda biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Afgan medyasına göre, Kandahar Valiliği Sözcüsü Ahmet Behir Ahmedi, "İspinbuldek ilçesine bağlı Genç bölgesinde motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu biri çocuk 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı." dedi.

Ahmedi, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaralıların İspinbuldek ve Kandahar hastanelerine sevk edildiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

PARTNER Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için... Meğer yöntemi varmış! Daha az yakıt harcamak için...
- İstanbul'da Anadolu’dan getirilen kurbanlıklar için aralıksız denetim- İstanbul'da Anadolu’dan getirilen kurbanlıklar için aralıksız denetim
GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 ölü 20 yaralı Afganistan bombalı saldırı Kandahar

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

1071 akademisyenden ortak bildiri: AYM skandal bir karara imza atmıştır

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Son dakika! TEM'de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.