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Afganistan’da bombalı saldırı: 5 ölü

02.04.2021 19:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan’ın güneyindeki Helmand’a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.Afganistan’ın güneyinde yer alan Helmand’da bulunan Chargul bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi.

Afganistan’ın güneyindeki Helmand’a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın güneyinde yer alan Helmand’da bulunan Chargul bölgesinde bombalı saldırı düzenlendi. Chargul’a yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Helmand Valiliği Sözcüsü Omar Zwak yaptığı açıklamada, “Sivilleri taşıyan araç bölgeden geçerken, yol kenarındaki patlayıcının hedefi oldu ve olayda 5 sivil yaşamını yitirdi” dedi.
Öte yandan ülkenin batısında yer alan Herat’ın Kashke Kohna bölgesinde de benzer bir saldırı gerçekleştirildi, saldırıda 7 sivil yaralandı.

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