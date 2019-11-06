HABER

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:04 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Badgis Emniyet Amiri Şir Aka Alkozay, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesi ile Kale-i Nev şehri arasında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alkozay, 5 polisin de yaralandığını söyledi.

Şir Aka Alkozay, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

PARTNER Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın Tehlike saçıyor! Bu uygulamayı sakın kullanmayın
Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi Kamışlı'ya inen Rus uçağı Nusaybin'den görüntülendi 
Diriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kestiDiriliş Ertuğrul oyuncusu kılıçla döner kesti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Badgis

En Çok Okunan Haberler

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Evi olan herkesi ilgilendiriyor! O parayı ödemeyebilirisiniz

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

Eşini aşığı olan kuzenine öldürtmüştü! Yeni gelişme

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

ABD'nin özel seçimlerinde Trump'a soğuk duş

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Seyfi Bayrak trafik kazasında öldü

İYİ Partili il başkanı hayatını kaybetti!

Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi

Kamyonet giyim mağazasına girdi

MİT operasyonuyla yakalandılar! Karar belli oldu

MİT operasyonuyla yakalandılar!

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

Atatürk Baraj Gölü'ndeki yeşilliğin nedeni plankton ve alg patlaması

Korkutan görüntünün nedeni belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme: Belirlenemedi

Şule Çet davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.