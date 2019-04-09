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Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 19:08 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırı: 8 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde, bir araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Nangarhar valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mayın temizleme kurumuna ait bir araca yerleştirilen bombanın, Celalabad merkezinde patlatıldığını belirtti.

Hogyani, saldırıda üçü kadın 8 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir gün önce de Celalabad'ın 3. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu bir polis hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Nangarhar

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