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Afganistan'da bombalı saldırı: En az 16 ölü

03.09.2019 08:26 | Son Güncelleme

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren sivillerin sayısı 16'ya yükseldi.

Afganistan'da bombalı saldırı: En az 16 ölü

Saldırıda 100'den fazla kişi de yaralandı.Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün gece düzenlenen bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor. Afgan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi gazetecilere yaptığı açıklamada saldırıda saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, 119 kişinin de yaralandığını aktardı.

Açıklamaya göre saldırı, yardım kuruluşları, uluslararası organizasyonlar, ABD ve İngiltere elçiliklerinin de bulunduğu bölgenin yakınlarında patlayıcı yüklenmiş bir traktör ile düzenlendi. Rahimi 400 yabancının bu bölgeden tahliye edildiğini ve beş saldırganın ise güvenlik güçleri tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Taliban'ın saldırıyı üstlendiği bildirildi.

Saldırı ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile 'prensipte' varılan anlaşma uyarınca, ABD'nin beş ay içerisinde içinde Afganistan'dan 5 bin 400 askerini çekeceğini duyurmasının ardından düzenlendi. Saldırının Halilzad'ın anlaşmayla ilgili verdiği röportajın televizyonda yayınlandığı sırada gerçekleştiği bildirildi.

Taliban ile ABD arasında müzakereler

Taliban ile ABD arasında bir süredir devam eden müzakerelerde 18 yıllık savaşa barışçı bir çözüm bulunmasına çalışılıyor. Ancak Taliban, "ABD’nin kuklası" olarak nitelediği Afgan hükümetiyle masaya oturmaya yanaşmıyor.

Afganistan topraklarının yaklaşık yarısını kontrol eden Taliban, 2001 yılındaki Amerikan askeri müdahalesinden bu yana en güçlü dönemini yaşıyor.

Geçen ay müzakereler devam ederken Kabil'in batısında düzenlenen bir intihar saldırısında da 14 kişi yaşamını yitirmiş, 145 kişi de yaralanmıştı.

AP, AFP/SSB, JD
© Deutsche Welle Türkçe

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