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Afganistan'da bombalı saldırıda 7 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 14:02 | Son Güncelleme

Afganistan'da bombalı saldırıda 7 çocuk öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinin Mukur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuğun öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Mukur'un Çambaran köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oynadığı sırada patladığını belirtti.

Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, 2 çocuğun da yaralandığını söyledi.

Nuri, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.

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Afganistan Gazne

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