Afganistan'da bombalı saldırıda 7 çocuk öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinin Mukur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 çocuğun öldüğü bildirildi.
Gazne Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, basına yaptığı açıklamada, Mukur'un Çambaran köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oynadığı sırada patladığını belirtti.
Patlamada 7 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Nuri, 2 çocuğun da yaralandığını söyledi.
Nuri, bombanın, bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini kaydetti.
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