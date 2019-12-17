Afganistan'da Bombalı Saldırılar Artıyor

Afganistan’da bir bisiklete yerleştirilen bombanın polis aracı yakınlarında patlatılması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 10 kişi hayatını kaybetti. Olayda en az 18 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi yaptığı açıklamada olayın Khost bölgesinde yaşandığını söyledi. Sözcü ölenlerden 3’ünün çocuk ikisinin de kadın olduğunu belirtti.

Mezar-ı Şerif’teki patlamada da 6’sı trafik polisi 18 kişi yaralandı. Her iki saldırıyı da henüz üstlenen olmadı. Yetkililer saldırılardan Taleban’ın sorumlu olduğunu örgütün sık sık güvenlik güçlerini hedef aldığını söylüyorlar.

Afganistan’da son dönemde bombalı saldırılarda ciddi bir artış gözlemleniyor. Amerika yönetimi de saldırılar nedeniyle Katar’daki barıi görüşmelerine ara vermişti.

