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Afganistan’da buruk bayram

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:04 | Son Güncelleme

Dünyanın dört bir yanında kutlanan Kurban Bayramı, Afganistan’da buruk geçiyor.Kurban Bayramı’na ulaştıkları için bir yandan sevinen Afganlar diğer yandan ülkede yaşanan terör olayları sebebiyle buruk bir bayram yaşıyor.

Dünyanın dört bir yanında kutlanan Kurban Bayramı, Afganistan’da buruk geçiyor.
Kurban Bayramı’na ulaştıkları için bir yandan sevinen Afganlar diğer yandan ülkede yaşanan terör olayları sebebiyle buruk bir bayram yaşıyor. Güvenlik problemleri ve hayat pahalılığından mutsuz olan Afganlar Taliban’ın Afganistan’a barış sağlayacağına inanmıyor.
Abdul Kahar beg Kabil Rizidinti, “Şimdi bayram vesilesiyle fiyatlar çok yükseldi ve Kabil’in güvenliği de çok zayıf. Afganistan da patlama ve güvensizlik nedeniyle insanlar kurban oluyorlar. Taliban barış yapıyoruz diyerek bizi kandırıyorlar ve bir taraftan da halkımızın kanını dökerek geleceğimizle oynuyorlar” dedi.
Mohammad Refi ise “Ben koyun almak için buraya gelmiştim ama görüyorum ki fiyatlar aşırı derecede artmış. Bazı insanların gücü kurbanlık almaya yetmiyor. Taliban, Afganistan’ın politikaları 40 yıl boyunca Afganistan ve halkını bu hallere getirmiş. Savaşı bıraksınlar, Afgan halkı kanlar içinde boğuluyor. Dul ve öksüzlere acısınlar” dedi.
Kurban Bayramı namazı nedeniyle herkesin bayramını tebrik eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, “Afganistan’ın geleceği ve içişlerine sadece ve sadece Afgan halkı müdahale edebilir ve bizi kimse mecbur edemez” dedi. Afgan halkını mutlaka barışa kavuşturacağını ve seçim yapılacağına söyledi. Gani, “Afgan halı ve herkesi tebrik ederim. Herkesin seçime katılmalarını isterim inşallah barış ve güvenlik olur. İyi günlerin geleceğine inanıyorum. Afgan liderlerine sesleniyorum, birliğinizi sağlayınız ve koruyunuz çünkü Afganistan her birimizindir” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan, Kabil’de bulunan Vezir Akbarhan Camisi’nde bayram namazı eda edildi. Cami hatibi Ayaz Niyazi halkı birliği davet ederek daha fazla kan dökülmemesini istedi.

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