Afganistan’da Camiye Saldırı: En Az 62 Ölü

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde bir camiye Cuma namazı sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Birden fazla patlamanın yaşandığı saldırıda, 62 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi yaralandı.

Hükümet yetkilileri, eyaletin Jawdara bölgesindeki Haska Mena semtinde düzenlenen saldırıdan Taleban’ın sorumlu olduğunu ileri sürerken, Taleban sözcülerinden Suhail Shaheen iddiaları reddetti. Shaheen Twitter üzerinden paylaştığı mesajında ayrıca, “Tüm tanıklar bunun Kabil hükümet güçleri tarafından düzenlenen bir havan topu saldırısı olduğunu söylüyor” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sediq Sediqqi bunun bir intihar saldırısı olduğunu iddia etti.

Nangarhar valiliği sözcüsü Attaullah Khogyani ise bombaların caminin içine daha önceden yerleştirildiği yönünde açıklama yaptı.

Saldırının yaşandığı, Pakistan sınırındaki Nangarhar’ın belirli bölgelerinde Taleban ve IŞİD savaşçıları aktif olarak hala faaliyet gösteriyor.

Ölü sayısının muhtemelen artacağını belirten Nangarhar belediye meclisi üyelerinden Sohrab Qaderi, “İnsanlar hala bir hafriyat makinesi kullanarak cesetleri çıkarmaya ve çatıda mahsur kalan yaralıları kurtarmay çalışıyor” dedi.

Görgü tanıkları caminin saldırı sonrasında yerlebir olduğunu söylüyor.

